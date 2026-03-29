塾にも行きたい、ゲームもしたい、サッカーもやりたい。あれもこれもと手を出しては中途半端に終わる我が子を見て、「もっと計画的に動きなさい」と言いたくなったことはないだろうか。じつは、そこで「やり方」を教えてしまうと、男の子の成長の芽を摘んでしまうかもしれない。進学塾VAMOS代表・富永雄輔氏の『男の子の学力の伸ばし方』には、男の子特有の脳の発達と行動パターンに基づいた学習法が体系的にまとめられている。本