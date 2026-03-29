ホームである『ハムデン・パーク』で日本代表に敗れたスコットランド代表。チームに浴びせられたブーイングについてスティーブ・クラーク監督が言及した。スコットランド紙『ザ・スコッツマン』が伝えた。28日に行われた「キリンワールドチャレンジ2026」の日本vsスコットランド。共にFIFAワールドカップ2026に出場する両国は、史上4度目の対戦となった。W杯予選では、デンマーク代表を相手に劇的な勝利を収め出場権を確保し