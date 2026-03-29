慣れ親しんだスコットランドの地でプロキャリア初のゲームキャプテンの大役を担ったFW前田大然（セルティック／スコットランド）が、特別な一戦を終えての思いを語った。日本代表は現地時間28日、グラスゴーのハムデン・パークで行われたキリンワールドチャレンジ2026でスコットランド代表と対戦。敵地で1−0の勝利を収めた。同試合で先発出場した前田は62分にFW中村敬斗と交代するまで、左ウイングバックのポジションで攻守