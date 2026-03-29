◆米大リーグブルージェイズ８ｘー７アスレチックス＝延長１１回＝（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、アスレチックス戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、２試合連続安打をマークした。９回に同点に追いついたチームは延長１０回に勝ち越されたが、その裏にバージャーの犠飛で再び同点とした。そして迎えた１１回、１死一、二塁からクレメ