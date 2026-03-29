◇フィギュアスケート世界選手権最終日（２８日、プラハ）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）４位から出た佐藤駿（エームサービス・明大）が、１９２・７０点、合計２８８・５４点で銅メダルを獲得。初出場したミラノ・コルティナ五輪の銅に続き表彰台に上がり「両方でメダルを獲得できて、とても満足」と語った。フリーは「火の鳥」を演じ、冒頭の４回転ルッツから、３本の４回転ジャンプを全て成功。パーフ