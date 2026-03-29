日本代表DF鈴木淳之介が28日、グラスゴーで行われた『キリンワールドチャレンジ2026』のスコットランド代表戦に3バックの一角として途中出場。機を見た攻撃参加から決勝点に絡む活躍を見せ、日本代表の勝利に貢献した。後半から3バックの左に入った鈴木は、ゴールレスのまま迎えた84分に逆サイドからの展開を冷静に見極め、数的有利な状況を活かしてアンダーラップ。ボックス内で三笘薫のパスを受け取ると、すかさずゴール前へ