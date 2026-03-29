タレントでボディービルダーのなかやまきんに君がＳＮＳを更新。イベントに出演した際のオフショットを披露した。２８日までにインスタグラムで「ＪＲ西日本『バーチャル広島駅』のイベントに出演させていただきました会場に天才少女が現れましたこの日、初めて僕のことを知ったらしいですが『パワーとヤー』をマスターしてましたすぐに取材を申し込まれる天才少女（９枚目）せーの、ヤー、パワーきれいに晴れた空に響