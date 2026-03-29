日本代表のFW塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）が、キリンワールドチャレンジ2026のスコットランド代表戦を振り返った。日本代表は28日、グラスゴーの『ハムデン・パーク』でスコットランド代表と対戦。日本代表は前半を無失点で終え、後半から徐々に主導権を握る。すると84分、途中出場でA代表デビューを飾った塩貝がボックス内でボールをうまく落とすと、最後は伊東純也（ゲンク／ベルギー）がゴールネットを揺らし、日