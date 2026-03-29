ふたつのスペシャルショップにより開催今年は『ロータス・ヨーロッパ』の誕生60周年、さらに『ロータス・エスプリ』は誕生50年目を迎えるという、ロータスにとって大きな節目の年となる。【画像】新旧86台が集結！『ロータス・ヨーロッパ60th&エスプリ50thアニバーサリー・ミーティング・イン・ジャパン』開催全102枚この度、それぞれのモデルを得意とするスペシャルショップがタッグを組んで、『ロータス・ヨーロッパ60th&a