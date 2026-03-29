韓国発の人気ダーマコスメブランドMEDIHEALから、毎日のスキンケアを格上げする新アイテムが登場♡集中ケアを叶える「スクエアセラム」と、手軽に試せる「トナーパッドパウチ」が新たにラインナップ。肌悩みに合わせて選べるシンプル設計で、忙しい日々でも取り入れやすいのが魅力です。セラムとパッドを組み合わせた新習慣で、理想のうるおい肌を目指してみませんか♪ 肌悩みに寄り添うセラム4種 「スクエア