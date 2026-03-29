◇ア・リーグブルージェイズ8―7アスレチックス（2026年3月28日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が28日（日本時間29日）、本拠でのアスレチックス戦に「4番・三塁」で先発出場し、5打数1安打1四球だった。チームは延長11回タイブレークの末、8―7でサヨナラ勝ちして開幕2連勝を飾った。4番デビューとなった岡本は初回に昨季11勝を挙げた左腕のスプリングスから左前打を放って2戦連続安打を記録した。だが