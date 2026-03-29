「NOKINGS（王はいらない）」をスローガンに行進するデモ隊＝28日、米ニューヨーク（共同）【ニューヨーク、ロサンゼルス共同】全米各地で28日、トランプ大統領の強権的な政治手法に抗議するデモがあり、参加者は「NOKINGS（王はいらない）」をスローガンに行進した。昨年1月のトランプ氏の2期目就任以降、同様のデモは3度目。主催者によると今回は3千カ所以上で開催を呼びかけ、最大規模になる。参加者は強硬な移民摘発やイ