日産の次期型コンパクトミニバンはどうなる？ 27年度登場の後継車を考察日本市場で支持を集めるコンパクトミニバン。トヨタ「シエンタ」とホンダ「フリード」が市場を牽引する中、日産は現在このクラスに直接的な対抗馬を持っていません。【画像】超カッコいい！ これが日産の小型「“スライドドア”バン」です！ 画像で見る（30枚以上）しかし2027年度に登場予定の「NV200バネット」後継車が、その状況を変化させる可能性が