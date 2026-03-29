東京ディズニーランドは、4月9日（木）から6月30日（火）までの83日間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾となる「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」を開催。これに先駆け、3月9日（月）から、本イベントをモチーフにしたスペシャルフードやグッズが販売されています。今回クランクイン！トレンドは、ヴァネロペが思い描いたお菓子でできた世界をテーマにしたパークで楽しめる“食”に注