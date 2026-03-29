後半の悪夢――。アメリカ代表を率いるマウリシオ・ポチェティーノ監督は、常々「ワールドカップはすでに始まっている」と語るが、もしそうであるならば、チームは深刻なトラブルに見舞われているのかもしれない。北中米ワールドカップの開催国の１つ、アメリカは現地３月28日、アトランタのメルセデス・ベンツ・スタジアムでベルギーと対戦し、２−５という衝撃的な大敗を喫した。自国メディア『FrontRowSoccer.com』は、「