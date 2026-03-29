レンジャーズは2度のサイ・ヤング賞投手であるジェイコブ・デグロム（37）を首の張りのため28日（日本時間29日）のフィリーズ戦の先発から外したと、AP通信が報じた。スキップ・シューメーカー監督が、デグロムが次のオリオールズとのシリーズで31日（同4月1日）、または1日（同2日）に登板できる見込みだと語った。デグロムはメッツ時代の最後の2年間を故障に悩まされ、2022年シーズン後にフリーエージェントとしてチームを離