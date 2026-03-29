◆米大リーグフィリーズ―レンジャーズ（２８日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）レンジャーズのエース右腕Ｊ・デグロム投手（３７）が２８日（日本時間２９日）、予定されていた敵地でのフィリーズ戦の先発を、首の張りのため回避した。米大リーグ公式サイトによれば、デグロムは首の痛みで目が覚め、治療を受けてできれば登板しようと早めに球場に来たと語った。しかし、彼とスキップ・シュ