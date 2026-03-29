俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが春らしいショットを公開した。Ｃｏｃｏｍｉは２８日に自身のインスタグラムで「椿と桜。」と記し、屋外でのショットをアップ。ケープを羽織ったメガネ姿で、椿と桜をバックにした春らしいショットを披露した。横顔やアップショット、満面の笑顔を浮かべたショットなどをシェアしたこの投稿に、ファンからは多数の「いいね！」が寄せられている