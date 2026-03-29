俳優の小林聡美が２９日、ナレーションを務めるフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜・午前７時）の最終回に出演した。２００７年４月１日にスタートした毎回さまざまなジャンルで活躍するゲストが集まり、あえて司会は介さずに多彩な話題や事象を取り上げるトーク番組は今月６日に同局が２９日の放送で終了することを発表した。最終回のこの日は、小林が俳優の市川実日子、俳優の片桐はいりと鼎談した。トークの中で市川か