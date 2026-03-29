【ヒカルさんの“人間力”がスゴイ！】他人のピンチを救ってくれる心意気と行動力 「令和の虎」のピンチを救う 僕の思うヒカルさんのすごさのひとつに、「常に周りの人のためになることを考えて行動している」ということがあります。 実際、僕自身もヒカルさんに助けられたことがあります。2024年、僕が主宰する「令和の虎」の収録中に、不注意によりスタジオで火災を起こしてしまいます。幸いケガ人などは出なかったのです