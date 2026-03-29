第56回高松宮記念（GI）枠順2026年3月29日（日）1回中京6日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 パンジャタワー（牡4 松山弘平） 1-2 ビッグシーザー（牡6 西村淳也） 2-3 エーティーマクフィ（牡7 富田暁） 2-4 ダノンマッキンリー（牡5 高杉吏麒） 3-5 ヤマニンアルリフラ（牡5 団野大成） 3-6 レッドモンレーヴ（牡7 酒井学） 4-7 ヨシノイースター（牡8 田