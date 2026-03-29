パンジャタワー（c）SANKEI 春のスプリント王決定戦としてすっかり定着した高松宮記念。 3月の終わりという人間同様に競走馬も入れ替わりの多い季節に開催されるためか、このレースでGⅠ初制覇を達成した馬が多い。実際、開催時期が3月に替わった2000年以降の勝ち馬延べ26頭中、実に20頭がここで念願のGⅠ制覇を果たしている。 だが、歴代のチャンピオンがGⅠ初制覇に至るまでの経緯は様々。GⅠ