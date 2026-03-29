今回は、付き合い始めて5年後、彼氏に復讐したエピソードを紹介します。交際5年記念の日に…「私の彼氏は浮気癖があり、半同棲中の彼氏の家に浮気相手を連れ込んだり、ホテルで会ったりしているようです。実は、浮気相手と一緒にいるところを何度か目撃したこともあります。ただ彼氏のことが好きだったんで、これまで浮気は見て見ぬふりをしていました。でも、もう我慢の限界で……。そこで私は、彼氏との交際5年の記念日に、彼氏