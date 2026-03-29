[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]左手骨折から5か月ぶりの日本代表復帰を果たしたとは思えない段違いの実力を見せつけ、GK鈴木彩艶(パルマ)が2度のビッグセーブで“ウノゼロ”の勝利を演出した。最初のスーパーセーブは前半の8分。スコットランドを28年ぶりのW杯へ導いたMFスコット・マクトミネイの至近距離からの強烈なシュートに対し、骨折を乗り越えた左手で阻んだ。「左手で反応したという感じ。本