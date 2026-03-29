[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]日本代表デビュー戦で大仕事を成し遂げた。初招集のFW塩貝健人(ボルフスブルク)は後半33分、3-1-4-2への超攻撃的なシステム変更とともに2トップに入ると、同39分に左サイドを突破したDF鈴木淳之介からのクロスに反応。相手に身体を入れながらワンタッチで落とし、MF伊東純也の決勝ゴールをアシストした。トラップが流れたものと思われがちなシチュエーションではあった