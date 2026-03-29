高値で取引されている「金」。タンスに眠っていた不要品が、数十万円になることも！無料で出張買取を行う、鑑定士に密着しました。 【写真を見る】｢過去にない！｣鑑定士も驚く異例の金高騰 出張買い取りでお宝発掘 不要品のメガネが…20万円に!? プロに聞く“メッキ”の見分け方 歴史的な高値が続く、金相場。30年前に1グラム1400円ほどだった金は、今年その20倍以上となる3万円を超えました。 意外なモノに高額査定が続出。金