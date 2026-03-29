卓球のTリーグは28日、東京都の国立代々木競技場第二体育館にて「ノジマTリーグ2025-2026シーズン プレーオフ女子ファイナル ノジマday」が行われ、木下アビエル神奈川は日本生命レッドエルフと対戦。マッチカウント3－2で、2年連続3度目の優勝を成し遂げた。 ■平野に勝利の18歳面手が存在感 レギュラーシーズンを2位で通過したKA神奈川が、チーム初の連覇をかけて過去5度の優