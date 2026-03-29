本日3月29日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストにチョコレートプラネット、森七菜が登場！3人でTT兄妹に!? センター扉から登場するなりSixTONESの「T」にちなんで「TTポーズ」をキメるチョコプラと森にスタジオは大盛り上がり。楽しいことが大好きなゲスト3人と、少年探偵団を結成！新企画の謎解きゲームで名キャラ＆名推理が誕生。さらに、脳トレダンスゲームで踊りまくって大騒ぎ。今宵も何