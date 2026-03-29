◇国際親善試合日本 1―0 スコットランド（2026年3月28日グラスゴー）英国遠征中の日本代表（FIFAランク19位）は28日（日本時間29日）、国際親善試合でスコットランド代表（同38位）に1ー0で勝利。途中出場のMF伊東純也（33＝ゲンク）が後半39分に値千金の決勝弾を決めた。同39分、左サイドを駆け上がったDF鈴木淳のクロスからFW塩貝の落としたボールに反応。中央に走り込み、キックフェイントで相手のマークを外して右足