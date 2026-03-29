フジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）の最終回が29日に放送され、19年の歴史に幕を閉じた。番組のナレーションを19年間、務めてきた女優の小林聡美がゲストとして初出演。仲の良い女優の市川実日子、片桐はいりと最後のトークに花を咲かせた。番組冒頭、小林の「今日の『ボクらの時代は』こちらの3人」といつものナレーションでスタート。片桐から「最終回ね。悲しいね」と話を振られた小林は「本当に」としみじみ。さ