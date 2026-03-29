フィギュアスケート世界選手権フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで坂本花織（シスメックス）が万感の現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。表彰台で、3位のニーナ・ピンザローネ（ベルギー）を“アシスト”した場面がファンの涙を誘っている。最後の世界選手権で表彰台の真ん中に立った坂本。君が