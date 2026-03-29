どんでん返しの連続で視聴者を驚かせる考察系ドラマから胸が締め付けられる王道ラブストーリーまで、次々とフィナーレを迎えている1月期冬ドラマ。クランクイン！では「2026年1月期冬ドラマ『演技が光っていた主演俳優』は？」と題したアンケートを敢行。第1位に輝いたのは『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系）で松本穂香とダブル主演を務めた伊野尾慧（Hey！ Say！ JUMP）だった。【写真で見る】2026年冬ドラマ「演技が