続々と最終回を迎えている2026年1月期ドラマ。今回クランクイン！では「2026年1月期ドラマで『演技が光っていた主演女優』は？」と題した読者アンケートを実施。第1位に輝いたのは、『50分間の恋人』（ABCテレビ・テレビ朝日系）で主演を務める松本穂香だった。【写真で見る】「演技が光っている主演女優」ランキングTOP5今回の結果は、クランクイン！が2026年3月19日〜23日の5日間で「2026年1月期ドラマで『演技が光っていた