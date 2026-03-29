長かった冬が終わり、日によってはぽかぽか陽気で春の足音が近づいてくる。ただ依然として肌寒いこともあり、アウターなどでの調整が難しいところ。今回はそんな微妙な季節に女性芸能人、有名人がInstagramで披露した春先取りのコーデをまとめた。【写真】参考にしたい！美女たちの華やか“春先取り”コーデをイッキ見■岡田紗佳麻雀のプロリーグ「Mリーグ」KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士でモデル・タレントとして