【ニトリ】が生んだアパレルブランド【N+（エヌプラス）】で実は狙い目なのが、バッグやチャームといったファッション小物。キレイめコーデの外し役としても使いやすいリュックや、遊び心のあるバッグ型のチャームは、大人世代のワードローブに馴染む上品さを備えているのが特徴です。自分のおしゃれ心をくすぐるバッグ & チャームを早速GETして、コーデのアップデートを図っ