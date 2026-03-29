俳優の谷原章介が２９日、メインキャスターを務める「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時、初回のみ７時３０分）に生出演した。この日スタートした同番組は、スペシャルキャスターをお笑いコンビ「オズワルド」伊藤俊介が務め、同局の鈴木唯アナウンサーが出演した。谷原はオープニングで「さぁ、いよいよ、新番組ＳＵＮＤＡＹブレイク．始まりますよ！伊藤さん、鈴木さん」と呼び掛けると、伊藤は「まだ、どっきりだ