「ＭａｔｔＲｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔが「実は高校が一緒」の人気女優と再会した様子を披露した。２８日に自身のインスタグラムを更新し、テレビ朝日系「芸能人格付けチェックＢＡＳＩＣ春の３時間半スペシャル」の出演を報告し「是非見てね」と呼びかけた。共演者と記念撮影した写真をアップ。「実は志田未来ちゃんとは高校一緒で、高校ぶりにお仕事でお会いできて嬉（うれ）しかった」と明かし、女優・志田