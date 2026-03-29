兄弟デュオ「竜徹日記」の木村竜蔵、木村徹二が、30日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】漢！漢!!漢!!!漢!!!!木村ファミリーがヤバいほど漢 父は演歌界のスター鳥羽一郎、叔父は山川豊という音楽一家で育った竜蔵と徹二。「竜徹日記」で活動しながら、弟の徹二は4年前に演歌歌手デビューを果たし日本レコード大賞・新人賞を受賞。兄の竜蔵は徹二の楽