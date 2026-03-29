スコットランドの出場メンバー21選手を5段階査定日本代表（FIFAランク19位）は現地時間3月28日、グラスゴー・ハムデンパークでスコットランド代表（同38位）と対戦し、1-0で勝利した。出場した21選手を5段階評価（最高が5つ星★★★★★）で査定した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎）◇◇◇＜GK＞■鈴木彩艶（パルマ）＝★★★★★前半8分にマクトミネイの決定機をビッグセーブ。相手のセッ