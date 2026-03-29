塩貝健人が「完璧」とアシストシーンを振り返った日本代表は現地時間3月28日、グラスゴーで行われた国際親善試合でスコットランド代表と対戦し、1−0で勝利した。この試合では、日本代表に初招集されたFW塩貝健人が途中出場でA代表デビューを果たすと、いきなり決勝点をアシストする活躍を見せた。0−0で迎えた後半32分にピッチへ送り出された塩貝は、ぶっつけ本番で試された3−1−4−2の攻撃的布陣の中で求められた役割を果た