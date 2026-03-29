桜も見ごろを迎え、陰から陽へと移り変わるこの季節。つらい花粉症やイライラなどの不調を抱える人は多い。冬に溜まった毒を出し、巡りをよくする食材とは？究極の春バテ解消レシピを漢方のエキスパートが直伝！【薬膳マンガ】『しあわせは食べて寝て待て』1話を読む漢方薬の役割花粉症にイライラ、だるさ……春先に陥りがちな体調不良、いわゆる“春バテ”に悩む人はじつに多い。「漢方では春バテは“陰”の季節である冬か