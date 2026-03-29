3月27日に開幕する日本プロ野球。昨季、パ・リーグ最下位のロッテは21日、サブロー監督（49）がドラフト2位ルーキーの毛利海(かい)大(と)投手（22、明治大）を開幕投手に指名した。【画像】「イケメンすぎ…」学生時代の毛利海大ロッテで新人が開幕投手を務めるのは、前身の毎日オリオンズ時代の1950年以来、76年ぶりのことだ。福岡大学附属大濠高時代にはセンバツでベスト8進出WBCで活躍も…種市は疲労困憊そもそも開幕投手