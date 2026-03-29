【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）【映像】精巧過ぎる右足インサイドキックサッカー日本代表のFW三笘薫が狙い澄ましたコントロールショットで敵地のスタジアムをどよめかせた。途中出場から違いを見せるアタッカーの躍動に、ファンたちも衝撃を受けた。日本代表（FIFAランキング19位）は日本時間3月29日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でスコットランド