2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。「使えねえ」は危険信号2万人の働く人を見てきて、共通する相談のパターンがあります。たとえば、「使えないやつが部長になっちゃって」というよくある相談。ですがそもそも、さんざん持ち上げてそ