サラリーマンでありながら海外の映画祭でグランプリを受賞した長久允氏。その思考法と脚本術を存分に伝える『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』が発売となりました。佐久間宣行さん、ラランド・サーヤさんも大絶賛する同書から、抜粋・再構成して特別公開します。多くの人が関わるプロジェクトには、さまざまな事情が絡みます。そして当然、日程やお金の制約も出てくる。ある程度経験が積み重