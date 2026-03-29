「さすがに人生初なんで、やばいなと」スコットランド戦（現地３月28日。日本が１−０で勝利）をそう振り返ったのは前田大然。今回チームキャプテンの堂安律がベンチスタートという都合もあり、スコットランドのセルティックで活躍するスピードスターが大役を任されたが、「コイントスのやり方も知らないほど」で焦ったそうだ。“キャプテン”を告げられたのは試合当日のランチを終えた後、森保一監督にそう告げられると、前田