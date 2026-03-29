横浜高の織田は、打線の援護に恵まれなかった(C)産経新聞社一寸先は闇。超高校級の高校球児たちにとって、開催中の選抜高校野球大会は今後への試練となりました。スポーツメディアから「選抜BIG3」と呼ばれ、ドラフト上位候補として今大会の「主役」となるはずの3選手が、1回戦でグラウンドから「姿を消す」異例の事態となったのです。 【関連記事】初戦25連敗の選抜21世紀枠に賛否「伝統進学校や過疎地域の希望の光」「野球