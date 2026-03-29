岩田稔の阪神戦力分析＆セ・リーグ順位予想後編球団初の連覇に挑む阪神。はたして、波乱は起きるのか。2026年セ・リーグの勢力図を、元阪神・岩田稔氏がズバリ予測。６球団の強みと死角を洗い出し、優勝争いの構図を語ってもらった。昨季、本塁打と打点の二冠に輝いた佐藤輝明photo by Yoshihiro Koike【１位予想：阪神】──阪神は球団初の連覇がかかります。岩田石井大智の離脱は痛いですが、それをカバーできるだけの