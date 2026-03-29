竹俣 紅連載：『紅色の左馬』第32回スポルティーバとフジテレビの競馬中継番組『みんなのKEIBA』とのコラボ企画、竹俣紅アナウンサーの連載『紅色の左馬』。今回は、レース実況デビューを果たす後輩アナ、さらには革新的な仕事をこなす先輩アナについて綴ってもらった――。「ナミュールに初仔が誕生」「スターズオンアースに初仔が誕生」といったニュースを見ると、ついこの前まで走る姿を応援していた馬たちが、もうママに！と