春のＧＩシリーズがいよいよ本格的にスタートする。その幕開けを告げるのは、春のスプリント王決定戦となるＧＩ高松宮記念（３月29日／中京・芝1200ｍ）だ。国内のスプリント路線はここ数年、絶対的な王者が不在。春の高松宮記念、秋のスプリンターズＳ（中山・芝1200ｍ）と、ＧＩ勝ち馬の顔ぶれも毎回変わっており、いずれも初のＧＩ制覇を遂げた馬ばかりだ。とはいえ、それら勝ち馬のほとんどがいまだ健在。今回もドバイに